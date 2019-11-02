Тегеран, , 10:23 — REGNUM 1 ноября официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави обвинил США в том, что их антииранские санкции стали причиной проблем иранских граждан в Малайзии. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Дипломат отметил, что посольство Ирана в Куала-Лумпуре делает все, чтобы урегулировать ситуацию со счетами иранских физических и юридических лиц в малазийских банках. «Ограничения в отношении иранских счетов связаны с экономическим терроризмом США. Скоро данная проблема должна разрешиться», — подчеркнул Аббас Мусави.

Раннее информационное агентство Reuters сообщило, что малазийские банки массово закрывают счета иранских физических и юридических лиц. Данная проблема коснулась более 10 000 граждан, проживающих на территории Малайзии.