Аддис-Абеба, , 09:53 — REGNUM Министерство воды, ирригации и энергетики Эфиопии подписало кредитное соглашение на сумму 500 миллионов евро с индийской энергетической компанией Larsen Arsen & Toubro Limited (L&T) о содействии в подключении отдаленных регионов страны к национальной энергосистеме. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

В сообщении министерства на официальной странице в Facebook говорится, что обе стороны подписали соглашение о кредитовании, которое предоставляется сроком на 15 лет. Деньги будут использованы для подключения новой гидроэлектростанции в эфиопском регионе Койше к национальной энергосистеме, для строительства линий электропередач и подстанции, а также для решения проблемы дефицита доступа к электроэнергии в восточных районах Эфиопии.

Соглашение было подписано министром воды, ирригации и энергетики Эфиопии Селеши Бекеле, вице-президентом и главой отдела передачи и распределения электроэнергии в L&T Мадхава Дасой и вице-президентом Larsen и Toubro и главой отдела