Калининград, , 18:34 — REGNUM Управление Россельхознадзора по Калининградской области пресекло попадание в регион партии томатов из Северной Македонии, сообщила сегодня, 1 ноября, пресс-служба ведомства. Сотрудники фитосанитарного поста провели карантинную проверку партии томатов во время которой в плодах овощей был обнаружен опасный вредитель — южноамериканская томатная моль.

Порядка 7 тонн продукции было отправлено на обеззараживание. Это уже 22 случай с начала 2019 года, когда в томатах из Северной Македонии и Азербайджана обнаружен такой паразит. Всего в регион из-за южноамериканской томатной моли не допущено 198 тонн томатов.

В случае распространения вредителя, потери урожая могут составлять до 50−100%, отмечает ведомство.