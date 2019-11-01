Ульяновск, , 18:33 — REGNUM В Ульяновской области в рамках, где воссоздают государственную аптечную сеть, получена лицензия на фармацевтическую деятельность десяти аптек. Планируется, что до конца 2019 года в регионе будет открыто 37 аптек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В регионе стоит вопрос финансового оздоровления акционерного общества «УльяновскФармацию». Отмечается, что для предотвращения рисков в части обеспечения лекарственными препаратами создается «Ульяновская государственная аптека». Согласно «дорожной карте» создания государственного учреждения, получена лицензия на осуществление фармацевтической деятельности десяти аптек и аптечных пунктов, до конца 2019 года планируется открыть 37 аптек. В стадии лицензирования — 17 аптечных учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области депутаты Законодательного собрания рекомендуют властям дополнительно предусмотреть «не менее» 1 млрд рублей на развитие здравоохранения. Эти средства нужны на погашение кредиторской задолженности больниц, обеспечение гарантий оказания медпомощи и лекарственное обеспечение.

Напомним, на 1 февраля 2019 года кредиторская задолженность учреждений здравоохранения в регионе составляла 2,5 млрд рублей, на 1 мая — 2,2 млрд рублей

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