Лондон, , 18:23 — REGNUM Мировые цены на нефть растут благодаря оптимистичным заявлениям чиновников США о торговых переговорах с Китаем, 1 ноября передает агентство Reuters.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

К настоящему моменту январские фьючерсы Brent выросли в цене на $1,02 (1,71%), до $60,64 за баррель. Дневной диапазон Brent — от $59,41 до $60,89 за баррель.

Декабрьские фьючерсы WTI подорожали на $1,02 (1,88%), до $55,20 за баррель. Дневной диапазон марки — от $54,08 до $55,42 за баррель.

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