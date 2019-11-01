Москва, , 18:19 — REGNUM Группа «САФМАР» выступила с официальным опровержением информации о существовании у компании высокой долговой нагрузки, опубликованной информационным агентством Reuters. Напомним, ранее, 15 октября, пресс-служба группы официально опровергала информацию из публикации Forbes аналогичного содержания.

«В своей статье от 31 октября 2019 года, используя непубличные документы и, ссылаясь, подобно журналу Forbes, на неназванные источники, агентство самым грубейшим образом попирает принципы объективной и честной журналистики», — говорится в заявлении.

«Во-первых, — отметили в пресс-службе группы «Сафмар», — Михаил Гуцериев с 1995 года не являлся контролирующим акционером Бинбанка, как не был и акционером других кредитных организаций, в том числе Рост Банка. Контролирующим акционером этих финансовых организаций был Микаил Шишханов. В 2017 году по согласованию с Банком России Михаил Гуцериев в течение нескольких месяцев входил в состав органов управления Бинбанка с целью разработки новой стратегии его развития. При этом контролирующим акционером Бинбанка и владельцем 100% пакета акций Рост Банка даже в этот период оставался Микаил Шишханов.

Во-вторых, группа «САФМАР» и ее основатель никогда не переводили активы в счет погашения долга Бинбанка, Рост банка и др. банков. Активы, оказавшиеся сейчас на балансе банка «Траст», принадлежали Микаилу Шишханову (в том числе 49% акций ГК «А101», привилегированные акции «РуссНефти» и акций девелопера «Интеко»). У ряда компаний Михаила Гуцериева есть текущие кредитные обязательства перед банком «Траст», которые исполняются в полном объеме, иных долгов перед банком у него и предприятий группы «САФМАР» не существует.

Группа «САФМАР» действительно выкупает у «Траста» часть активов, ранее переданных санированным банкам Микаилом Шишхановым, однако речь идет не о погашении мифической задолженности Михаила Гуцериева, а о приобретении эффективно работающих активов, имеющих высокую рыночную стоимость. В зависимости от специфики конкретных сделок в ряде случаев группа увеличивает контроль над принадлежащими ей активами, в ряде — доводит его до 100%».

В заявлении «САФМАР» особо подчеркивается, что «в процессе финансового оздоровления Бинбанка и Рост Банка Банк России и новое руководство этих финансовых институтов не предъявляли никаких претензий ни Михаилу Гуцериеву, ни группе «САФМАР», так как они не являлись выгодоприобретателями каких-либо нерыночных сделок, связанных с данными кредитными организациями».

В заключении в заявлении группы опровергаются данные о существовании долга «САФМАР» и сообщается о намерении подать «исковое заявление Группы «САФМАР» к агентству Reuters о защите своей деловой репутации и требованием обязательного опровержения фальшивых заявлений агентства».

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