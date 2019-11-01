Москва, 1 ноября 2019, 18:19 — REGNUM Группа «САФМАР» выступила с официальным опровержением информации о существовании у компании высокой долговой нагрузки, опубликованной информационным агентством Reuters. Напомним, ранее, 15 октября, пресс-служба группы официально опровергала информацию из публикации Forbes аналогичного содержания.
«Во-первых, — отметили в пресс-службе группы «Сафмар», — Михаил Гуцериев с 1995 года не являлся контролирующим акционером Бинбанка, как не был и акционером других кредитных организаций, в том числе Рост Банка. Контролирующим акционером этих финансовых организаций был Микаил Шишханов. В 2017 году по согласованию с Банком России Михаил Гуцериев в течение нескольких месяцев входил в состав органов управления Бинбанка с целью разработки новой стратегии его развития. При этом контролирующим акционером Бинбанка и владельцем 100% пакета акций Рост Банка даже в этот период оставался Микаил Шишханов.
Во-вторых, группа «САФМАР» и ее основатель никогда не переводили активы в счет погашения долга Бинбанка, Рост банка и др. банков. Активы, оказавшиеся сейчас на балансе банка «Траст», принадлежали Микаилу Шишханову (в том числе 49% акций ГК «А101», привилегированные акции «РуссНефти» и акций девелопера «Интеко»). У ряда компаний Михаила Гуцериева есть текущие кредитные обязательства перед банком «Траст», которые исполняются в полном объеме, иных долгов перед банком у него и предприятий группы «САФМАР» не существует.
Группа «САФМАР» действительно выкупает у «Траста» часть активов, ранее переданных санированным банкам Микаилом Шишхановым, однако речь идет не о погашении мифической задолженности Михаила Гуцериева, а о приобретении эффективно работающих активов, имеющих высокую рыночную стоимость. В зависимости от специфики конкретных сделок в ряде случаев группа увеличивает контроль над принадлежащими ей активами, в ряде — доводит его до 100%».
В заявлении «САФМАР» особо подчеркивается, что «в процессе финансового оздоровления Бинбанка и Рост Банка Банк России и новое руководство этих финансовых институтов не предъявляли никаких претензий ни Михаилу Гуцериеву, ни группе «САФМАР», так как они не являлись выгодоприобретателями каких-либо нерыночных сделок, связанных с данными кредитными организациями».
В заключении в заявлении группы опровергаются данные о существовании долга «САФМАР» и сообщается о намерении подать «исковое заявление Группы «САФМАР» к агентству Reuters о защите своей деловой репутации и требованием обязательного опровержения фальшивых заявлений агентства».
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