Москва, , 18:12 — REGNUM Правительство РФ согласовало поэтапную реализацию проекта строительства новой скоростной автомобильной трассы I технической категории Москва — Казань, которая станет ключевым участком международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов.

По его словам, полностью вся автодорога будет построена в 2027 году. С 2020 по 2024 год предусмотрено строительство первого участка, от Москвы до Владимира, протяженность которого составит 145,5 км, включая обходы Балашихи и Ногинска. В то же время будет строиться участок от Канаша (Чувашия) до Шали (Татария) протяженностью 142,8 км.

«Ввод в эксплуатацию этих этапов разгрузит дорожную обстановку на подъездах к Москве и Казани», — отметил Акимов.

Также предусмотрен ремонт участков трасс М-7 «Волга», М-5 «Урал» и А-151 на маршруте между Москвой и Татарией.

С 2021 до 2025 года будет вестись строительства участка в 267 км от Владимира до Арзамаса (Нижегородская область), трасса пройдет недалеко от Мурома (Владимирская область). Участок Арзамас — Канаш начнут строить в 2021 году, его протяженность составит 239,1 км.

В классификации федеральных дорог автотрасса получит номер М-12, название автодороги выберет Минтранс России.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство платной скоростной автомагистрали Москва — Казань включено в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Автодорога протяженностью 729 км позволит сократить время в пути от Москвы до Казани до 6,5 часа — почти в два раза. Сумма инвестиций в проект оценивается в 539 млрд рублей, из них 216 млрд рублей — внебюджетные средства.