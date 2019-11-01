Калининград, , 18:01 — REGNUM

Муниципальное предприятие «Чистота» в Калининградской области сегодня, 1 ноября, приняло приобретённую новую технику для очистки улиц, сообщила пресс-служба регионального правительства. Всего за два года закуплено 56 единиц новой техники на общую сумму в 160 млн рублей.

Общий парк дорожной техники региона, которая пущена для содержания областных дорог в зимний период, составляет 254 единиц техники. Заготовлено около 19 тыс. тонн песка, соли — более 6 тыс. тонн, песко-соляной смеси — 10,6 тыс. тонн.

«У жителей и у руководства региона были нарекания по уборке городских улиц в зимний период. Мы вместе хотим изменить ситуацию к лучшему», — прокомментировала пополнение парка техники по уборке дорог министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.