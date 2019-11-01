Бишкек, , 18:01 — REGNUM Министр финансов Киргизии Бактыгуль Жеенбаева и директор представительства Азиатского банка развития в республике Кэндис МакДэйган подписали финансовые соглашения по проекту «Реабилитация Уч-Курганской ГЭС». Об этом сегодня, 1 ноября, сообщает пресс-служба минфина.

В соответствии с подписанным документом, Азиатский банк развития должен будет выделить киргизскому правительству $100 млн (около 6,4 млрд рублей).

Из этих денег $40 млн (около 2,6 млрд рублей) будет предоставлено в качестве гранта. А остальные $60 млн (3,8 млрд рублей) — в виде кредита сроком на 32 года, из которых льготный период продлится 8 лет.

При этом процентная ставка по полученному от АБР займу составит 1% в течение льготного периода и 1,5% — после его окончания.