Ярославль, , 17:56 — REGNUM Новым президентом Ярославской торгово-промышленной-палаты избрана Наталья Рогоцкая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самой палате.

Наталья Рогоцкая Фото страницы Натальи Рогоцкой в Facebook

Прежний президент палаты Павел Кузнецов сложил полномочия после возбуждения уголовного дела по статье «Мошенничество». Его подозревают в неправомерном получении субсидии из бюджета для «Завода дорожных машин», директором которого он являлся.

Наталья Рогоцкая ранее занимала пост вице-президента палаты и вела основную текущую работу. В ЯрТПП она работает более 25 лет. Она дочь бывшего главы «Ярэнерго», в прошлом депутата Ярославской областной думы и члена Совета Федерации Виктора Рогоцкого.

Наталья Рогоцкая избрана общим собранием Ярославской торгово-промышленной палаты единогласно.

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