Ашхабад, , 17:43 — REGNUM Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе начала реализацию в Туркмении проекта «Содействие развитию зелёных портов и связанности в регионе Каспийского моря», передает «Orient».

В рамках нового проекта в туркменской столице состоялось заседание круглого стола с участием экспертов и прошёл технический семинар в международном морском порту Туркменбаши.

Участники мероприятий обсудили ключевые этапы реализации проекта, потребности в техническом содействии и основные преимущества, которые принесёт единый подход к цифровизации каспийских портов.

Как отмечают эксперты, этот проект должен будет способствовать налаживанию устойчивой связи и торговли между расположенными на Каспии портами Азербайджана, Казахстана и Туркмении.