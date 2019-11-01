Ашхабад, 1 ноября 2019, 17:43 — REGNUM Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе начала реализацию в Туркмении проекта «Содействие развитию зелёных портов и связанности в регионе Каспийского моря», передает «Orient».
В рамках нового проекта в туркменской столице состоялось заседание круглого стола с участием экспертов и прошёл технический семинар в международном морском порту Туркменбаши.
Участники мероприятий обсудили ключевые этапы реализации проекта, потребности в техническом содействии и основные преимущества, которые принесёт единый подход к цифровизации каспийских портов.
Как отмечают эксперты, этот проект должен будет способствовать налаживанию устойчивой связи и торговли между расположенными на Каспии портами Азербайджана, Казахстана и Туркмении.