Москва, , 17:43 — REGNUM Компания «Гранд Сервис Экспресс» определена перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым, сообщила 1 ноября пресс-служба Минтранса РФ.

Испытание Крымского моста Most.life

Как уточняется, первые пассажиры по железной дороге из Москвы в Симферополь и из Санкт-Петербурга в Севастополь отправятся ещё до конца 2019 года. Маршруты и графики движения поездов уже разработаны. Они станут частью единой транспортной системы железнодорожного сообщения страны.

Компания «Гранд Сервис Экспресс» была создана в 2002 году, она специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности. С инициативой стать оператором железнодорожных перевозок в Крым выступила сама компания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста, с учётом её строительства с опережением сроков, запланирован уже на конец 2019 года.