Ярославль, , 17:37 — REGNUM Исполнение национальных проектов в Ярославле в полном объеме обеспечено бюджетными ассигнованиями и денежными средствами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Строительство City-yaroslavl.ru

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что расходы на финансирование муниципальных программ, связанных с национальными проектами, составили от 0,7 до 22,7% от плана по итогам 9 месяцев. Эти данные взяты из отчета об исполнении бюджета Ярославля, утвержденного постановлением мэрии. Корреспондент ИА REGNUM проанализировал наиболее затратные программы, связанные с ремонтом и строительством дорог, благоустройством, строительством школ и детских садов. Городские власти не согласны с такой оценкой.

Цифры, отраженные в статье ИА REGNUM «Ярославль не справился с финансированием нацпроектов» (от 0,7 до 22,7% от плана) по реализации нацпроектов не соответствуют действительности, так как выхвачены из контекста постановления мэрии, которым утвержден отчет об исполнении бюджета города Ярославля за 9 месяцев 2019 год, по отдельным позициям бюджетной классификации, а необходимо сформировать отчет по всем исполнителям и направлениям расходов. Исполнение в части оплаты расходов бюджета города по 4-м национальным проектам в целом имеет положительную динамику и составило: за 9 месяцев — 31,2%, за 10 месяцев — 49%, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

По данным мэрии города, диапазон исполнения в разрезе нацпроектов составляет в Ярославле за 9 месяцев — от 8,4% до 93,4%, за 10 месяцев — от 31% до 100%. В мэрии привели в пример исполнение национального проекта «Культура», исполнение которого за 9 месяц составило 94,3%. В рамках этого проекта покупались музыкальные инструменты для школ искусств.

В мэрии пояснили, что исполнение национальных проектов находится на особом контроле у городских властей.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославль не справился с финансированием нацпроектов