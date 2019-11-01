Курск, , 17:28 — REGNUM В Курской области на развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в 2019 году предусмотрено более 230 миллионов рублей. Как сообщила пресс-служба областной администрации, до конца года в строй введут шесть фельдшерско-акушерских пунктов и приобретут 21 передвижной медицинский комплекс.

В рамках региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» региональный сосудистый центр областной клинической больницы и первичное сосудистое отделение Железногорской городской больницы №2 переоснастят. Восемь детских клиник и поликлинических отделений также получат новое оборудование. В 16 медицинских учреждениях проведут капитальный ремонт.

«Оценили ситуацию в здравоохранении. Недовольны как врачи — уровнем зарплат и инфраструктурой, — так и пациенты. Особенно касается первичного звена — поликлиник и ФАПов. Состояние учреждений, отсутствие лекарств вынудили президента России Владимира Владимировича Путина обратить на это особое внимание. Поэтому были даны соответствующие поручения. Для Курской области наиболее актуально, что следующий год объявили Годом здоровья, и принятые решения на президиуме Госсовета позволят нам действительно совершить прорыв в системе здравоохранения в ближайшие годы», — заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Старовойт 31 октября принял участие в заседании президиума Госсовета под руководством президента РФ Владимира Путина, где обсуждалась эта тема.