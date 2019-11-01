Курск, 1 ноября 2019, 17:28 — REGNUM В Курской области на развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в 2019 году предусмотрено более 230 миллионов рублей. Как сообщила пресс-служба областной администрации, до конца года в строй введут шесть фельдшерско-акушерских пунктов и приобретут 21 передвижной медицинский комплекс.
В рамках региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» региональный сосудистый центр областной клинической больницы и первичное сосудистое отделение Железногорской городской больницы №2 переоснастят. Восемь детских клиник и поликлинических отделений также получат новое оборудование. В 16 медицинских учреждениях проведут капитальный ремонт.
Как уже сообщало ИА REGNUM, Старовойт 31 октября принял участие в заседании президиума Госсовета под руководством президента РФ Владимира Путина, где обсуждалась эта тема.