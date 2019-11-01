Нью-Йорк, США, , 17:26 — REGNUM Фондовый рынок США открылся в «зеленой зоне» из-за более оптимистичного, чем ожидалось, отчета о рынке труда в Соединенных Штатах, 1 ноября передает агентство Reuters.

Два из трех основных индексов, S&P 500 и Nasdaq Composite, открылись на новых рекордных максимумах.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 96,72 пункта (0,36%), до 27 142,95 пункта, индекс S&P 500 вырос на 13,16 пункта (0,43%), до 3050,72 пункта, индекс Nasdaq вырос на 42,69 пункта (0,51%), до 8335,05 пункта.

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