Исламабад, , 17:11 — REGNUM 1 ноября Президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс встретился с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом в Исламабаде.

Пакистан

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Дэвид Малпасс высоко оценил первые результаты экономических реформ, проводимых новым правительством Пакистана. Он подчеркнул, что страна добилась небывалого прогресса, поднявшись за один год на 28 строчек в рейтинге Всемирного банка Doing business. По словам экономиста, благоприятная атмосфера поможет привлечь инвестиции и создать новые рабочие места.

С другой стороны, Президент Всемирного банка отметил, что Пакистан должен продолжить работу над институтами. В частности, экономист подчеркнул важность судебной реформы и улучшения положения женщин для благосостояния страны.