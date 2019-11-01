Анкара, , 17:03 — REGNUM Вице-президент Турецкой Республики Фуат Октай на турецко-катарском Рабочем форуме в Анкаре заявил: «Наша страна находится в положении 17-ой крупнейшей экономики мира и 6-ой — в Европе. Турецкая экономика продолжает наращивать экспорт и развивать внешнюю торговлю даже в тени торговых войн и глобальной экономической нестабильности».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Фуат Октай отметил: «Наш экспорт за сентябрь 2019 года отражает тенденцию роста, составляя 14,436 млрд долларов. В рейтинге лёгкости ведения бизнеса, включающем 190 стран мира, мы поднялись с 43-го на 33-е место. Этот успех является плодом наших реформ, направленных на облегчение деятельности средних и малых предприятий и инвесторов в нашей стране».

Вице-президент добавил: «Предприниматели делают все шаги для того, чтобы открыть дорогу отечественным и зарубежным инвесторам и активизировать экономическую деятельность, а многие бюрократические процедуры уже перенесены в цифровую сферу».