Анкара, , 16:58 — REGNUM Вице-президент Турецкой Республики Фуат Октай на турецко-катарском Рабочем форуме в Анкаре заявил: «За 10 лет торговый оборот Турции и Катара возрос на 84%, достигнув в 2018 году отметки в 2,3 млрд долларов. Принимая во внимание глубочайшие братские связи между нашими странами, очевидно, что у этих цифр есть ещё больший потенциал для роста».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Фуат Октай отметил: «С позволения Всевышнего Аллаха, по мере осознания своих братских связей, ничто не сможет помешать нам достичь ещё более высоких целей в торговом обороте. Несмотря на все опасности неопределенности и манипуляции в регионе, для инвесторов Турция продолжает оставаться спокойной гаванью».

Вице-президент добавил: «В развитии своего сотрудничества с Катаром мы будем так же решительны, как и раньше. Выводить турецко-катарские экономические отношения на самый высший уровень предстоит нашим дорогим предпринимателям как выразителям этой политической воли. Особенно мы приветствуем участие катарских предпринимателей в таких сферах, как туризм, пищевая промышленность, здравоохранение и обрабатывающая промышленность».