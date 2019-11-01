Нижний Новгород, , 16:45 — REGNUM Товарооборот Нижегородской области со странами Африки в 2018 году по сравнению с предыдущим годом вырос в 2,6 раза и составил 218 млн долларов. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

В структуре товарооборота максимальную долю составляет экспорт — 204 млн долларов. От уровня 2017 года экспорт увеличился в 2,7 раза. Рост импорта составил 40% или 14 млн долларов в денежном выражении.

Основным африканским торговым партнером Нижегородской области является Египет — 168 млн долларов или 80% в структуре товарооборота со странами Африки. Кроме того, в 3 раза увеличились продажи бумаги и картона в Кению, Танзанию, Эфиопию, Уганду и ЮАР, а также в 3,2 раза — средств наземного транспорта в Египет, Гвинею и Марокко.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-августа внешний торговый оборот Нижегородской области со странами Азиатско-Тихоокеанского региона увеличился на 32%. Объем экспорта области за указанный период составил 3 млрд долларов. Идут поставки электрических устройств и аппаратуры в Китай, высокотехнологического электрического и механического оборудования для строительства АЭС в Индию, увеличились продажи электрического оборудования и топлива в Республику Корея, а также масел и жиров в Малайзию.