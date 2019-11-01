Ростов-на-Дону, , 16:40 — REGNUM Администрация Ростова-на-Дону намерена взять кредит на покрытие дефицита городского бюджета. Об этом сообщила начальник муниципального казначейства Татьяна Асатрян.

Планируемый бюджет областного центра на 2020 год по доходам составит 31,330 млрд рублей, по расходам — 32,540 млрд рублей. Дефицит составит 1,2 млрд рублей. Коммерческий кредит будет равен размеру дефицита, пишет портал donnews.ru.

Статья доходов муниципальной казны на 2021 года, как ожидается, составит 30,240 млрд рублей, расходов — 30,918 млрд рублей. Коммерческий кредит власти намерены взять не только на покрытие дефицита, но и на оплату выданного в 2019 году займа.

В 2022 году доходы муниципального бюджета планируются в размере 25,765 млрд рублей, расходы — 26,338 млрд рублей. Банковский заём также планируется направить на покрытие дефицита и оплату коммерческого кредита.