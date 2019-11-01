Ашхабад, , 16:28 — REGNUM В декабре 2019 года «Туркменские авиалинии» возобновят полеты в страны Европейского союза, а в ноябре откроет рейсы в Малайзию, Саудовскую Аравию, Великобританию и Германию, передает «Туркменистан. Золотой век».

Отмечается, что ранее Европейское агентство авиабезопасности проверило туркменского национального авиаперевозчика и подтвердило его соответствие требованиям Евросоюза к авиакомпаниям третьих стран.

ИА REGNUM напоминает, что начиная с февраля 2019 года воздушным судам государственной авиакомпании «Туркменские авиалинии» запретили летать в страны

Европейского союза. Запрет был введен по требованию Европейского агентства по авиационной безопасности.

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