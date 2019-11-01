Москва, , 16:28 — REGNUM Российский рубль продемонстрировал устойчивость, несмотря на внешние вызовы, поэтому он привлекает инвесторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Ранее немецкое издание Focus заявило о «возвращении» российского рубля. Так, отмечает издание, национальная валюта РФ успешно преодолела все вызовы и ее можно назвать лучшей валютой развивающихся стран в 2019 году.

«Устойчивое положение российского рубля привлекает инвесторов, готовых на риск ради стабильно высоких доходов. К сентябрю 2019 года рублю удалось прибавить 7,3% по отношению к доллару, справившись с тяжелыми испытаниями августа», — заявил Деев.

Речь, в частности, о негативном влиянии на рубль торгового конфликта США и Китая, последующий обвал нефтяных котировок почти на 10 долларов (с 65 долларов до 57−58 долларов за баррель нефти марки Brent). Кроме того, к концу августа США ввели новый пакет санкций по так называемому «делу Скрипалей».

«Но даже эти негативные факторы не опустили курс до 69 рублей. В сентябре российская валюта стала укрепляться по отношению к доллару. Этому способствовали высокие нефтяные котировки, которые выросли на новости об атаке на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии — тогда ежедневная мировая добыча нефти сократилась на 5%», — объясняет Деев.

Затем, по его словам, курс рубля вырос в октябре за счёт налоговых выплат корпораций РФ.

«Сейчас отечественная валюта пережила давление из-за возможного срыва переговоров США и Китая, а также снижения котировок ниже 60 долларов, однако рубль не обвалился, а отыграл возврат в диапазон 64−65 долларов. В отсутствии негативных факторов может пробыть в нем до конца года», — отметил Деев.