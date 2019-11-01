Ярославль, 1 ноября 2019, 16:24 — REGNUM В 2019 году судебные приставы Ярославской области взыскали более 4 миллиардов рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском управлении ФССП. Итоги работы подводили на торжественном собрании, посвященном 154-летию со дня образования в России института судебных приставов. В пользу бюджетов всех уровней приставы взыскали 1,5 миллиарда рублей, это на 400 миллионов больше, чем за аналогичный период 2018 года.
«В текущем году сотрудниками управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области достигнута положительная динамика работы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2019 году на исполнении находилось 775 тысяч исполнительных производств, из которых окончено 420 тысяч исполнительных производств», — рассказал ИА REGNUM и.о. руководителя управления ФССП по Ярославской области Виктор Сцинский.
В 2019 году судебные приставы региона взыскали более 100 миллионов рублей алиментов на несовершеннолетних детей. Лучшие сотрудники регионального управления ФССП были отмечены ведомственными наградами.
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