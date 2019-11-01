Бишкек, , 16:17 — REGNUM В январе — сентябре 2019 года в Киргизии отмечено сокращение производства очищенных нефтепродуктов на 48,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Это связано со снижением объемов выпуска бензина, мазута и сжиженного газа, передает Tazabek.

По официальным данным, за 9 месяцев текущего года обрабатывающие производства республики произвели продукции на сумму свыше 156,5 млрд сомов (143 млрд рублей).

При этом производство основных металлов и готовых металлических изделий увеличилось на 37,7% и достигло почти 103,1 млрд сомов (94,2 млрд рублей).

Выпуск пищевых продуктов, напитков и табачных изделий вырос на 1,3% и составил около 21,2 млрд сомов (19,3 млрд рублей).

Резиновых и пластмассовых изделий в Киргизии за это время произвели на 1,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года — на сумму свыше 15,5 млрд сомов (14,2 млрд рублей).

Производство текстильной продукции, одежды и обуви, кожи и кожаных изделий увеличилось на 6,1% и превысило 6,6 млрд сомов (6 млрд рублей).