Киров, , 16:15 — REGNUM В Кировской области прокуратура объявила предостережение о недопустимости нарушений закона генеральному директору фонда капремонта. В ведомстве полагают, что программа краткосрочного плана ремонта многоквартирных домов на 2019 года может быть сорвана. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

Гендиректор некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» получил предостережение по итогам проверки реализации региональной программы капремонта. По данным ведомства, в 2019 году в рамках краткосрочного плана ремонт должен проводиться в 805 домах, в то время как на 25 октября не завершен ремонт 522 домов, а более чем в 80 домах «работы подрядчиками не ведутся вообще».

В прокуратуре полагают, что по ряду объектов работы «ведутся пассивно либо не ведутся вообще», а в целом анализ ситуации свидетельствует о возможности срыва сроков реализации мероприятий программы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кировской области в I полугодии 2019 года задолженность населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги составила почти 5,02 млрд рублей, из них более половины — это долги перед управляющими компаниями.

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