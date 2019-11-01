Киев, 1 ноября 2019, 16:09 — REGNUM
В 2018 году государственное предприятие, монополист «Укрспирт» ни копейки не заплатило налогов в бюджеты всех уровней. Об этом 1 ноября в Тернополе в ходе рабочего заседания по развитию спиртовой отрасли при участии президента Украины заявила замглавы Офиса президента Украины Юлия Ковалив.
Она также проинформировала, что бюджеты всех уровней Украины недополучают около $322 млн из-за тенизации рынка производства спирта.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября Ковалив заявила, что офис президента рассчитывает, что парламент примет закон о демонополизации спиртовой отрясли. Она сообщила о необходимость начать подготовку госпредприятия «Укрспирт» к приватизации. Ковалив считает, что приватизация 41 завода «Укрспирт» принесет в бюджет не менее $201 млн.