Киев, , 16:09 — REGNUM

В 2018 году государственное предприятие, монополист «Укрспирт» ни копейки не заплатило налогов в бюджеты всех уровней. Об этом 1 ноября в Тернополе в ходе рабочего заседания по развитию спиртовой отрасли при участии президента Украины заявила замглавы Офиса президента Украины Юлия Ковалив.

«С 2016 года у нас почти в пять раз снизился финансовый результат «Укрспирта». Если в 2016 году его прибыль была почти 97 млн грн ($3,9 млн — ред.). То сегодня она сократились почти до нуля. Это сказывается на уплате налогов. Если в 2016 году «Укрспирт» платил налог на прибыль почти 30 млн, то в 2018 году крупнейший государственный монополист ни копейки не заплатил налога на прибыль в бюджет», — сказала Ковалив.

Она также проинформировала, что бюджеты всех уровней Украины недополучают около $322 млн из-за тенизации рынка производства спирта.

«Эти предприятия часть налогов платят на местном уровне. По нашим оценкам, мы из-за теневого сектора недополучаем ежегодно 8 млрд грн в государственный и местные бюджеты из-за нелегального рынка спирта. А это ваша проблема с невыплатами зарплат, строительством дорог, это проблема с развитием всей инфраструктуры», — добавила Ковалив.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября Ковалив заявила, что офис президента рассчитывает, что парламент примет закон о демонополизации спиртовой отрясли. Она сообщила о необходимость начать подготовку госпредприятия «Укрспирт» к приватизации. Ковалив считает, что приватизация 41 завода «Укрспирт» принесет в бюджет не менее $201 млн.