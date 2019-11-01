Ташкент, , 15:43 — REGNUM По итогам октября 2019 года инфляция в Узбекистане составила 1,5%, сообщили 1 ноября в государственном комитете республики по статистике

Отмечается, что продовольственные товары за месяц подорожали на 2,8%, непродовольственные — на 0,7%, услуги — на 0,4%. По итогам десяти месяцев товары и услуги подорожали на 11,4%.

За девять месяцев мясо птицы и рыбы подорожало на 20%, хлебопродукты — на 18,6%, молочные продукты — на 14%, общественное питание — на 18,4%. Чеснок подорожал на 70%, лук — на 50%, морковь — на 9,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство финансов Узбекистана прогнозирует инфляцию по итогам 2019 года на уровне 15,5%. 31 октября президент республики Шавкат Мирзиёев поручил снизить инфляцию к 2022 году до 9,5%.

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