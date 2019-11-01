Москва, , 15:27 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов считает, что навести порядок на рынке алкоголя возможно только с введением госмонополии на производство и оборот спирта, передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября.

«Это позволит государству контролировать рынок, бороться с контрафактом, и одновременно получать весомую прибавку в казну, не повышая акцизы и стоимость водки, не стимулируя криминал и не подвергая опасности жизни россиян», — отметил Миронов.

По подсчетам партии, введение госмонополии ежегодно будет приносить в бюджет свыше 500 млрд рублей.

Минфин намерен повысить с 1 января 2021 года закупочные цены на этиловый спирт, что, как ожидается, приведет к росту минимальной стоимости водки примерно на 7%.