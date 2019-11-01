Киев, , 15:26 — REGNUM По итогам октября 2019 года на украинском авторынке было реализовано на 25% больше новых легковых авто, чем за тот же период 2018 года. Об этом сообщает «Укравтопром».

По информации ассоциации, за второй осенний месяц на Украине было продано почти 3000 автомобилей.

Первое место в марочном рейтинге в октябре 2019 года занял французский бренд Renault, чьи продажи выросли по сравнению с октябрем 2018 года в 2,3 раза, до 1833 проданных машин.

Вторую строчку заняла японская марка Toyota, которая увеличила свои продажи на Украине за октябрь на 37%, до 1233 единиц. Третье место — у Kia (833 ед.).

Четвертое и пятое места соответственно заняли Volkswagen (604 шт.) и Skoda (537 шт.).

Кроме того, в топ-10 украинского авторынка по итогам октября 2019 года вошли: Nissan (472 шт.; — 22%), Hyundai (463 шт.; +10%), Peugeot (232 шт.; +40%); Mazda (218 шт.; — 17%); Ford (204 шт.; — 34%).

Напомним, в сентябре 2019 года самой популярной моделью на Украине стал кроссовер KIA Sportage.

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