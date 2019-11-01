Черкесск, , 15:18 — REGNUM С 1 по 30 ноября во всех субъектах Северо-Кавказского федерального округа пройдет проверка индивидуальных приборов учета электроэнергии. Показания приборов будут проверять специальные рабочие групп, в которые включены представители энергосбытовых и электросетевых компаний, сообщили ИА REGNUM 1 ноября в пресс-службе МРСК Северного Кавказа.

Проверка проводится в целях устранения разногласий в сведениях о потребленном ресурсе. Он происходит, как правило, из-за несоответствия показаний прибора учета в базе энергокомпании с данными, предоставленными потребителем. Кроме того, эта проверка проводится в рамках исполнения поручения правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.

Нередки случаи, когда показания прибора учета в базе энергокомпании не совпадают с данными, предоставленными потребителем. Из-за этого часто и возникают разногласия в начислениях платежей за потребленную электроэнергию, отметили в компании.

«Причины могут быть разными — от неисправной работы счетчика до неучтенного потребления ресурса (хищения). Избежать подобного — одна из основных задач масштабной и трудоемкой работы, которую проводят специалисты «Россети Северный Кавказ», — говорится в сообщении энергокомпании.

Всего предстоит проверить счетчики около 1,645 млн абонентов-физлиц, в том числе 680 тыс. — в Дагестане, 310 тыс. — в Чечне, 253 тыс. — в Северной Осетии, 228 тыс. — в Кабардино-Балкарии, 103 тыс. — в Карачаево-Черкесии и 70 тыс. — в Ингушетии.