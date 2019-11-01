Ростов-на-Дону, , 15:18 — REGNUM В Ростовской области промышленное производство пошло в рост. Это следует из доклада Ростовстата «Об итогах работы промышленного сектора Ростовской области в январе-сентябре 2019 года», передаёт ИА REGNUM 1 ноября.

Так, по итогам девяти месяцев 2019 года промышленное производство Ростовской области выросло на 3% относительно аналогичного периода 2018 года.

За этот период наибольший рост показало производство машин и оборудования — на 27,4%, готовых металлических изделий — на 16,8%, нефтепереработка — 12,6%.

Отрицательный результат показывает только транспортное машиностроение.