Москва, , 15:15 — REGNUM С января по сентябрь 2019 года в России было реализовано 48 532 единицы лёгких коммерческих машин (LCV) отечественных марок. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Таким образом, доля продаж российских машин сегмента LCV составила 67,2% от всех продаж на рынке лёгких коммерческих машин. При этом продажи таких машин в январе-сентябре сократились на 2% по сравнению с прошлогодним уровнем, когда было продано 49 520 ед. техники.

Самой популярной моделью среди российского сегмента LCV стала «ГАЗель NEXT». За отчётный период в РФ было куплено 18 596 таких автомобилей.

На втором месте модель Ford Transit с результатом 8489 проданных машин. На третьем месте — «УАЗ-3909» (8075 реализованных авто).

Напомним, по итогам сентября текущего года самыми покупаемыми автомобилями сегмент LCV в РФ стали машины отечественной компании ГАЗ. За месяц было куплено 3883 модели данного автопроизводителя. Это на 5% выше уровня прошлого года.

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