Москва, , 15:10 — REGNUM Уверенность председателя Пенсионного фонда РФ, заявившего о перспективе роста пенсий на 18% на заседании генсовета Федерации независимых профсоюзов, базируется на цифрах трехлетнего бюджета ПФР, а не на реальности жизни, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если бюджет пройдет и остальные два чтения, утверждение верхней палатой и президентом в неизменном виде, то чтобы выйти на такой рост, необходимо будет индексировать пенсии примерно на 5,7% каждый год.

Это быстрее ориентиров по инфляции, которая по расчетам экономических ведомств не должна будет выходить за 4%. Если бы пенсии индексировались на эту величину, общий рост за три года составил бы только 12,5%.

Но это только средние значения. Если же учитывать в средних темпах роста пенсий отдельные привилегированные категории, боюсь, у обычных пенсионеров прибавка может оказаться скромнее.

Например, некоторые региональные заксобрания устанавливают для чиновников и депутатов доплату к пенсиям в размере до 75% от заработной платы, при том, что в среднем по стране коэффициент замещения заработной платы составляет лишь чуть более 30%.

Между прочим, Международной организацией труда рекомендуется выходить хотя бы на средний уровень пенсий в 40% от зарплаты. А в развитых странах коэффициент замещения для пенсионеров в среднем составляет 60−70% от заработка», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, до 2023 года в России размер страховой пенсии увеличится на 18%. Об этом заявил глава Пенсионного фонда РФ (ПФР) Антон Дроздов на заседании генсовета Федерации независимых профсоюзов.

Читайте также: Глава ПФР пообещал повысить пенсии на 18%