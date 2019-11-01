р-н Советский, , 15:10 — REGNUM В Советском районе Югры открылся участок автодороги «Коммунистический — Уньюган». Её сооружение шло в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

На участке протяжённостью 44 километра построены два моста и путепровод. Асфальт укладывался в три слоя. Вдоль дороги проведено озеленение. Подрядчиком строительства стало ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», субподрядчиком — «Автобан». Трасса начала сооружаться в 2017 году. Стоимость контракта составляет 4,8 млрд рублей.

Новая трасса значительно улучшает транспортную доступность и снижает издержки грузовых и пассажирских внутрирегиональных перевозок между городами Советский и Нягань и по направлению Тюмень-Надым. Она станет стимулом к развитию экономики муниципалитетов, повысит их инвестиционную привлекательность.