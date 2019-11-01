Чинчхон, , 15:13 — REGNUM Предполагается, что морские пассажирские перевозки из Инчхона на остров Чеджу возобновят в 2021 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей регионального управления морских дел и рыболовства Incheon Regional Office of Oceans and Fisheries.

По их словам, новым оператором данного маршрута станет Hydex Press.

Hydex — южнокорейская компания, основанная в 1993 году и базирующаяся в Инчхоне, Кунсане и Кваняне. Основная деятельность компании — перевозки и перевалка жидких грузов.

Известно, что для осуществления морских пассажирских перевозок компания намерена построить новое судно. По предварительным данным, строительство судно завершится к сентябрю 2021 года.

Напомним, что морские пассажирские перевозки из Инчхона на остров Чеджу были приостановлены в мае 2014 года после крушения парома «Севоль», в результате которого погибло 295 человек.