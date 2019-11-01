Пласт, Челябинская область, , 14:51 — REGNUM В Челябинской области один из бизнесменов города Пласта утаил от налогообложения более 3 млн рублей. В 2015 и 2016 годах он производил необоснованные включения вычетов из налога на добавленную стоимость, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

По факту уклонения от уплаты налогов заведено уголовное дело. По части 1 статьи 198 УК России ему грозит до года колонии. Сейчас расследование завершено. Дело передано в суд.

В СКР добавляют, что обвиняемый не уплатил долги по налогу. Его имущество на сумму более 4 млн рублей арестовано.