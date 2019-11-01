Кострома, 1 ноября 2019, 14:51 — REGNUM В Межевском районе Костромской области укладывали асфальт с нарушением технологий — фактически прямо в снег, — сообщает пресс-служба администрации области.
Бетон укладывали на двухсотметровом подъезде к мосту. Оплачивалась работа из областного бюджета.
Назначена служебная проверка по факту нарушений, директор Мантуровского филиала «Костромаавтодор» будет снят с должности, руководителям департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области и «Костромаавтодора» вынесут выговоры.
«Это вопиющий случай. В настоящее время назначена служебная проверка. Известно, что выйти на асфальтирование участка дорожного полотна после того, как выпал снег, распорядился руководитель Мантуровского филиала «Костромаавтодора». Директор будет уволен. Ущерб будет с него взыскан. Все виновные должностные лица также будут привлечены к ответственности», — подчеркнул директор профильного департамента Евгений Кананин.