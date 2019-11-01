Москва, , 14:50 — REGNUM Потребность Европы в природном газе будет расти, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 1 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Самая главная победа США состоит в том, что не будет «Северного потока — 3», — сказал Делягин. — Это их реальное достижение. Но Германия с 2025-го отказывается от угольных электростанций. То есть потребность в газе будет расти. То есть этот газ будем поставлять в том числе и мы. Но мы будем поставлять не дешёвый трубопроводный газ по очередной трубе. А мы будем продавать дорогой сжиженный природный газ американцам, и они будут его перепродавать европейцам, как они это уже делают сейчас».

При этом Делягин предупредил, что вполне возможно, что нынешнего канцлера Германии Ангелу Меркель скоро сменит представитель «зелёных», которые могут объявить, что им «не нужен русский газ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению журналистов германской газеты Die Welt, США и Украина достигли определённых успехов, мешая реализации проекта «Северный поток — 2», так как задержка проекта дала Киеву преимущество на переговорах с Москвой в вопросе продления договора о транзите российского газа, который должен закончиться 31 декабря.

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