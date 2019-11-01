Москва, , 14:41 — REGNUM Группа депутатов во главе с членом комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Анатолием Грешневиковым («Справедливая Россия») обратилась к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой изучить вопрос тотального внедрения обязательной маркировки потребительских товаров, пишет «КоммерсантЪ».

Подобные обращения депутаты также направили на имя главы Генпрокуратуры Юрия Чайки, главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева, а также в Минэкономразвития и Минпромторг. В частности, отмечают депутаты, предприятия вынуждены вводить маркировку своей продукции, что влечет «колоссальное» увеличение расходов компаний — как на доработку инфраструктуры, так и на эксплуатацию и обслуживание оборудования в дальнейшем.

Рост расходов предприятиям придется учитывать при формировании цен на товары. В итоге внедрение тотальной маркировки неизбежно приведет к росту цен и разгонит инфляцию, опасаются депутаты. В связи с этим, отмечают они, такое «форсированное» внедрение обязательной маркировки сегодня вызывает «серьезное беспокойство».

Кроме того, у депутатов также вызывает вопросы установленный размер платы оператору системы маркировки Центру развития перспективных технологий (ЦРПТ). Сегодня плата составляет 50 копеек, однако ее размер был «директивно установлен на непрозрачной, нерыночной основе», отмечают депутаты. Фактически это «новый налог в пользу частной компании», который может составлять от 400 млрд рублей до 1,2 трлн рублей ежегодно. В связи с этим депутаты просят проверить ценообразование такого тарифа и его обоснованность.

Кроме того, авторы обращения также попросили Генпрокуратуру проверить законность и отсутствие коррупционной составляющей в распоряжении правительства о списке товаров, подлежащих маркировке, а также о назначении ЦРПТ главным оператором системы маркировки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года правительство установило список обязательных для маркировки товаров. В него входят, в частности, изделия из натурального меха, табачная продукция и лекарственные препараты, обувные товары. Кроме того, на добровольной основе также проводится маркировка парфюмерии, молочной продукции и других товаров. Предполагается, что к 2024 году маркировка станет обязательной.