Красносулинский район, , 14:38 — REGNUM В Ростовской области 30 тыс. жителей Красносулинского района будут обеспечены водой в 2020 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства 1 ноября.

В ведомстве пояснили, что в 2019 году по проекту «Чистая вода» началось строительство четвёртого этапа системы Шахтинско-Донского водовода в Красном Сулине общей протяженностью 5,8 тыс. метров. Стоимость объекта составляет 100 млн рублей. Завершить работы, которые позволят обеспечит надёжным водоснабжением 30 тыс. человек, планируется в июле 2020 года.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области до 2024 года в рамках нацпроекта «Экология» планируется построить и реконструировать более 50 объектов водоснабжения.

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