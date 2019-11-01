Москва, , 14:32 — REGNUM Несмотря на решение Дании разрешить строительство газопровода «Северный поток — 2» через свои территориальные воды, США не остановятся в своей борьбе против этого проекта, считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

«Понятно, что американцы не остановятся, — сказал Данюк. — У них есть ещё несколько козырей в рукаве. США в последнее время воспринимают ЕС не как своего партнёра и союзника, а как геоэкономического конкурента. Энергетический союз Берлина и Москвы — это страшный сон американцев. Америка на протяжении долгого времени вкачивает десятки миллионов долларов в работу с экспертным и академическим сообществом по поводу того, что Россия якобы представляет угрозу энергетической безопасности ЕС».

Кроме того, он призвал не забывать, что Америка изо всех сил пытается сделать так, чтобы ЕС на свои деньги построил терминалы для приёма сжиженного газа из США.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, посол США в Дании Карла Сандерс заявила, что газопровод «Северный поток-2» дает РФ «власть над будущим Европы», и призвала страны Европейского союза позаботиться о том, чтобы такие государства, как Украина, не остались не у дел в том случае, если «Россия начнёт использовать газ как политическое оружие».

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