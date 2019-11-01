Варшава, , 14:29 — REGNUM В Варшаве по состоянию на середину 2019 года долги по оплате аренды жилья и коммунальных услуг имели 11,7 тысяч арендаторов на сумму 192 млн злотых (около 50 млн долларов). Об этом пишет газета Rzeczpospolita.

В других городах положение не лучше. В Гдыне арендную плату регулярно не платят 3006 жильцов, а их задолженность составила уже 42,3 млн злотых (11 млн долларов). В Белостоке не платят 678 жильцов, а их долг составляет более 2,7 млн злотых (700 тыс. долларов). В Люблине долг 8979 жильцов составляет 212,7 тыс. злотых (55 тыс. долларов). В Ольштыне проблемы у 2910 арендаторов на сумму 58,5 тыс. злотых (15 тыс. долларов).

Муниципалитеты ищут различные способы погашения задолженности. Так в Варшаве, Люблине и Ольштыне долг можно отработать. Наиболее популярны такие виды работ, как уборка, поддержание зеленых насаждений, мелкие ремонтные работы, вспомогательные работы на кухне, помощь в выполнении уроков, офисная работа.

«Необходимо подать заявку в учреждение, экономики недвижимости, или мэра района, в котором живет должник, согласовать вид работ и подписать соглашение об этом. Если должник лично по разным причинам не может предоставить работу, долг может отработать другой человек, который согласится на это, например, кто-то из семьи или друзей», — объясняет Конрад Климчак из варшавской мэрии.

В Варшаве уже заключено 1836 таких соглашений, а сумма задолженности, погашенная таким образом, составляет 2,8 млн злотых (730 тыс. долларов). В Белостоке таким способом воспользовались 259 должников.

В большинстве городов с должниками заключаются договоры на рассрочку погашения задолженности. Кроме того, Варшаве и Белостоке должникам предоставляется скидка в 70% при оплате долга единовременно, и 50% погашении долга несколькими платежами до конца 2019 года.