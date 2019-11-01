Минск, , 14:07 — REGNUM «Ведя активный диалог по поиску дополнительных стимулов роста национальной экономики, мы понимаем, что национальная валюта — это важнейший экономический инструмент, который обеспечивает финансовую связь структурных элементов государства: его социальной и хозяйственной сфер», — заявил 1 ноября в Минске на форуме по вопросам повышения доверия к национальным валютам глава Нацбанка Белоруссии Павел Каллаур.

Руководитель белорусского госрегулятора отметил, что доверие является важной компонентой социального капитала. Этот актив является неосязаемым, он оказывает значимое влияние на инвестиционный потенциал, на инфляционные ожидания, уровень транзакционных издержек и восприимчивость к инновациям, считает Каллаур.

С докладами на мероприятии также выступили председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, председатель Банка Литвы Витас Василяускас, зампред Нацбанка Белоруссии Сергей Калечиц, глава Представительства Всемирного банка в Белоруссии Алекс Кремер, а также руководитель миссии МВФ по Белоруссии Жак Миньян.

В комментарии для прессы председатель Нацбанка Белоруссии отметил, что официальный Минск не видит никаких оснований для создания единых валют в Союзном государстве и ЕАЭС. «Различные разговоры, которые ни на чём не основаны, будоражат общественность, формируют повышенные инфляционные и девальвационные ожидания», — заявил Каллаур.

Белорусские эксперты о единой валюте: «Белоруссия и Россия в 1994 году могли перейти на единую валюту»

Накануне, 31 октября зампред Нацбанка Белоруссии Сергей Калечиц заявил участникам минского «Октябрьского экономического форума» (KEF-2019), что белорусский рубль — это «символ нашей независимости», которому исполнилось 25 лет. Он отметил, что «выросло целое поколение, которое знает как национальную валюту только белорусский рубль».

Тем временем власти Белоруссии продолжают «плавную девальвацию» белорусского рубля и обсуждают новые механизмы «дедолларизации». Население по-прежнему предпочитает хранить сбережения, а также оценивать свой труд и услуги в долларах США.