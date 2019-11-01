Рим, , 14:06 — REGNUM Правительство Италии намерено с 2020 года повысить вдвое ставки налога на корпоративные автомобили, передаёт Sky в пятницу, 1 ноября.

Речь идёт об автомобилях, которые владельцы компаний предоставляют своим сотрудникам.

Повышение ставок не коснется электрических и гибридных автомобилей.

Сотрудников, которые пользуются этой услугой и должны будут платить повышенный налог, в Италии около двух миллионов человек.

Впрочем, инициатива правительства может быть отклонена парламентом, против очередного нового налога выступают не только оппозиционеры, но и часть представителей правящей коалиции.