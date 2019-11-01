Москва, , 14:05 — REGNUM До 2023 года пенсии в России размер страховой пенсии увеличится на 18%.Об этом сегодня, 1 ноября, заявил глава Пенсионного фонда РФ (ПФР) Антон Дроздов, пишет «Труд».

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Дроздов обосновал это тем, что Госдума приняла в первом чтении бюджет ПФР, где заложено, что пенсия растет выше инфляции и за три года вырастает на 18%.

К 2023 году среднегодовая страховая пенсия неработающих пенсионеров вырастет с 15 тыс. руб. до 17 тыс. руб.

В 2020 году социальную пенсию проиндексируют на 7% и она достигнет 10 тыс. 320 руб., страховую — на 6,6% (в среднем 16,4 тыс. руб.).

«Доходы ПФР на 2020 год прогнозируются в размере 8 трлн 923,8 млрд руб., на 2021 год — 9 трлн 296,5 млрд руб., а на 2022 год — 9 трлн 720,8 млрд руб.

Расходы ПФР с 2020 года вырастут почти на 700 млрд руб. к 2022 году и составят 9 трлн 702,3 млрд руб.», — привёл цифры глава ПФР.

Как сообщало ИА REGNUM, на государственную пенсию в старости рассчитывают лишь 22% жителей России. Большинство задумываются о других источниках для существование после выхода на пенсию.

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