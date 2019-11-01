Москва, , 14:12 — REGNUM С января по сентябрь 2019 года реализация подержанных люксовых авто в РФ выросла на 6,9% по сравнению с показателем продаж прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего по итогам трех кварталов 2019 года в России было перепродано 1474 экземпляров люксовых моделей.

Стоит отметить, что на британскую марку Bentley в стране приходится порядка 35% всех продаж машин сегмента Luxury, что в количественном выражении составляет 518 единиц.

На втором месте по популярности у жителей России подержанные модели Mercedes-Benz Maybach S-Class. За отчетный период на вторичном авторынке России было перепродано 505 единиц данной модели. Замыкает тройку лидеров итальянская марка Maserati, чьи продажи за январь-сентябрь составили 188 единиц.

На четвертом, пятом и шестом местах соответственно оказались марки Rolls-Royce (135 шт.) и Lamborghini (57 шт.) и Ferrari (48 шт.). Кроме того, за это время в России было продано 23 экземпляра Aston Martin.

Напомним, по данным портала «Автостат Инфо», жители России за девять месяцев 2019 года потратили на покупку автомобилей класса люкс 44,3 млрд рублей.

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