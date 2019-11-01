Москва, , 14:03 — REGNUM Дилеры автопроизводителя Volkswagen в России снизили стоимость двух моделей немецкой компании. Об этом сообщается на сайте «Цена авто».

Цены были изменены на пикап Volkswagen Amarok и кроссовер Volkswagen Tiguan.

Стоимость пикапа в комплектации Highline уменьшилась на 7,3%. Это авто снабжено 258-сильным дизельным мотором V6 рабочим объемом три литра, агрегатирующимся с «автоматом». Теперь Volkswagen Amarok стоит 3 474,9 тыс. руб. Причём цена пикапа в других комплектациях не изменилась.

Стоимость модели Volkswagen Tiguan в зависимости от комплектации уменьшилась от 50 до 110 тыс. руб., но лишь в некоторых модификациях.

Комплектацию Sportline теперь можно приобрести по цене от 2 469 тыс. руб. Комплектация Offroad с приводом 4×4 стоит от 1 769 тыс. руб. Модификация Connect — от 1 749 тыс. руб. Другие модификации модели Tiguan стоимость не поменяли.

Напомним, дилеры компании Volkswagen в РФ за три квартала 2019 года продали более 81,5 тыс. легковых авто и машин сегмента LCV.

Ранее Volkswagen из-за замедления мирового спроса на машины снизил прогноз по продажам своих авто на 2019 год. По уточнённому прогнозу компании, реализация её машин в 2019 году будет соответствовать уровню продаж 2018 года.

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