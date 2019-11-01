Москва, , 14:11 — REGNUM Рособоронэкспорт в течение 2019 года поставлял вооружение в 43 государства. Общая стоимость поставок составила более $11 млрд. Об этом говорится в пресс-релизе госкомпании по итогам года.

Сообщается, что данные показатели были достигнуты, вопреки «жесточайшей конкуренции». Также отмечается, что Рособоронэкспорт подписал более 800 договоров на новые поставки. Общая сумма портфеля заказов оценивается госкомпанией в $50 млрд.

«Несмотря на санкции, мы досрочно выполнили поставки всех компонентов ЗРС С-400 в Турцию, создали и открыли первое в мире совместное предприятие по производству автоматов Калашникова «двухсотой» серии в Индии», — подчеркивается в пресс-релизе.

Напомним, ранее глава Рособоронэкспорта Александр Михеев рассказал, что только в страны Африки Россия в 2019 году поставила вооружений на $4 млрд.