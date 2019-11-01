Москва, , 13:59 — REGNUM Госдума планирует потратить 3,7 млн рублей на изучение реакции иностранных парламентов на вмешательство во внутренние дела их стран. Такие данные аппарат нижней палаты парламента разместил на портале госзакупок, передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября.

Как отмечается в документах, цель исследования — разработать предложения и рекомендации по обобщению практик вмешательств во внутренние дела суверенных государств и противодействие такого вмешательству. Депутаты Госдумы хотят получить анализ возможных инструментов влияния на внутренние дела государств, а также понять, какие из них актуальны в отношении РФ. Под внутренними делами депутаты в том числе понимают и электоральные процессы.

Заказчики исследования устанавливают, что в анализе должны содержаться данные о попытках вмешательства во внутренние социальные процессы и информационное поле страны с использованием как внешних и внутренних агентов, так и с помощью пропаганды, а также финансовой поддержки общественных организаций и социальных движений. Речь, в частности, о методах давления на граждан страны с помощью различных институтов.

По итогам исследования депутаты Госдумы намерены также изучить существующую практику по противодействию иностранному вмешательству во внутренние дела разных стран, а также изучить оценку возможного эффекта «от информационного и дипломатического противодействия практикам вмешательства во внутренние дела государств, в том числе по линии парламентской дипломатии».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в августе Госдума создала комиссию по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействия коррупции Василием Пискарёвым («Единая Россия»). Депутаты уже провели несколько заседаний, на которых изучали призывы к гражданам РФ участвовать в несанкционированных акциях протеста, которые звучали от представителей иностранных посольств и некоторых иностранных СМИ, зарегистрированных в РФ — в частности, немецкой Deutsche Welle. По итогам заседаний депутаты решили также проверить работу таких СМИ как «Медуза», «ВВС», «МБХ-медиа», «Радио Свободы» и «Голос Америки».