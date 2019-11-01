Варшава, , 13:52 — REGNUM Автор публикации в газете Rzeczpospolita Гжегож Семиончик, ссылаясь на данные исследователей из Национального банка Польши и Варшавской школы экономики, утверждает, что без украинских работников рост польской экономики в последние годы был бы значительно меньшим.

По данным статистики, в 2018 году в Польше работали 16,5 млн человек старше 15 лет. С 2013 года эта цифра выросла примерно на 900 тысяч. При этом число украинских гастарбайтеров, по неофициальным данным, давно превысило миллион.

«С 2014 года польская экономика выросла на 22%. Если бы не массовый наплыв на польский рынок труда иммигрантов с Украины, этот рост, скорее всего, был бы намного ниже. Роль, которую сыграли в польской экономике приезжие из страны — восточного соседа Польши была особенно велика в 2018 году, когда количество работающих поляков снижалось. К такому выводу пришли эксперты Польского национального банка. Это имеет значение для оценки характера экономического бума, который Польша переживает в последние годы», — пишет Гжегож Семиончик.

Другой автор газеты, Анна Цесьляк-Врублевская, согласна с этим, но указывает, что Польша по-прежнему остаётся для Запада страной дешёвой рабочей силы и низкого уровня жизни. И украинские работники только усугубляют эту ситуацию.

По данным статистики, взрывной рост количества украинских гастарбайтеров в Польше начался с 2013 года. До этого их было менее 200 тысяч. Сейчас, по официальным данным, их количество доходит до миллиона, а с учётом незарегистрированных работников некоторые исследователи говорят о цифрах до двух миллионов.